Дмитрий Дмитренко назвал себя самым счастливым человеком

Дмитрий, похоже, совершенно не сомневается, что любые невзгоды ему удастся перебороть. При этом у него есть не только проблемы, но и вопросы, на которые он пытается найти ответы.Один из вопросов Дмитренко задал своим подписчикам. Молодой человек поинтересовался, должна ли супруга отчитываться перед своей второй половинкой.Фолловеры, в свою очередь, поддержали Дмитрия и пожелали ему поскорее разобраться с невзгодами, а также ответили ему на его вопрос.Не так давно в периметре появилась сестра Ольги Алёна Савкина, закрутившая роман с Ильёй Яббаровым, напавшим на днях на Дмитренко. Парень извинился за свой поступок, и даже встал на колени, однако рейтинговая чета до сих пор злится на него. Кроме того, супруги пытаются отговорить Алёну от отношений с Ильёй, но пока у них ничего не выходит.Стало также известно, что Дмитрий прошёл детектор лжи ради Ольги, не единожды прощавшей ему измены.