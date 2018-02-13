Дмитрий Дмитренко назвал себя самым счастливым человеком
Участник "Дома-2" Дмитрий Дмитренко, который переживает очень непростые времена со своей благоверной Ольгой Рапунцель, всё равно считает себя самым счастливым и уверен, что ему повезло с женой.
Дмитрий, похоже, совершенно не сомневается, что любые невзгоды ему удастся перебороть. При этом у него есть не только проблемы, но и вопросы, на которые он пытается найти ответы.
Один из вопросов Дмитренко задал своим подписчикам. Молодой человек поинтересовался, должна ли супруга отчитываться перед своей второй половинкой.
Фолловеры, в свою очередь, поддержали Дмитрия и пожелали ему поскорее разобраться с невзгодами, а также ответили ему на его вопрос.
Не так давно в периметре появилась сестра Ольги Алёна Савкина, закрутившая роман с Ильёй Яббаровым, напавшим на днях на Дмитренко. Парень извинился за свой поступок, и даже встал на колени, однако рейтинговая чета до сих пор злится на него. Кроме того, супруги пытаются отговорить Алёну от отношений с Ильёй, но пока у них ничего не выходит.
Стало также известно, что Дмитрий прошёл детектор лжи ради Ольги, не единожды прощавшей ему измены.
Дмитрий, похоже, совершенно не сомневается, что любые невзгоды ему удастся перебороть. При этом у него есть не только проблемы, но и вопросы, на которые он пытается найти ответы.
Один из вопросов Дмитренко задал своим подписчикам. Молодой человек поинтересовался, должна ли супруга отчитываться перед своей второй половинкой.
Фолловеры, в свою очередь, поддержали Дмитрия и пожелали ему поскорее разобраться с невзгодами, а также ответили ему на его вопрос.
Не так давно в периметре появилась сестра Ольги Алёна Савкина, закрутившая роман с Ильёй Яббаровым, напавшим на днях на Дмитренко. Парень извинился за свой поступок, и даже встал на колени, однако рейтинговая чета до сих пор злится на него. Кроме того, супруги пытаются отговорить Алёну от отношений с Ильёй, но пока у них ничего не выходит.
Стало также известно, что Дмитрий прошёл детектор лжи ради Ольги, не единожды прощавшей ему измены.