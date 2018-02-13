Божена Рынска возмущена «инстаграмной» скорбью звезд по поводу авиакатастрофы Ан-148

После гибели 71 человека в авиакатастрофе Ан-148 соцсети заполонили посты, где знаменитости выражают соболезнования родным и близким погибших.Российская журналистка Божена Рынска не поддержала такой вариант выражения скорби и заявила, что в подобных случаях публичность неуместна.В личном аккаунте Instagram Рынска опубликовала пост с возмущениями по поводу того, что в соцсетях организовали «полицию скорби», которая осуждает публичных людей, которые не стали «инстаграмно» приносить свои соболезнования.Журналистка считает, что семьям погибших нет дела до скорби каких-то публичных лиц, потому что это никак не уменьшит ту боль, которую они испытывают. Рынска обратилась к родным жертв авиакатастрофы, назвав их «бедными зайчиками».