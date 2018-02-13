Baidu создала алгоритм,который может заменить менеджеров в магазинах

Когда все уже привыкли к предсказаниям экспертов по поводу того, что вскоре вместо кассиров в магазинах будут работать роботы, Baidu решила пойти еще дальше и разрабатывает алгоритм, умеющий определять популярность товаров. Скорее всего, в дальнейшем он сможет заменить опытных менеджеров супермаркетов и будет самостоятельно составлять прогноз по спросу на различные товары в отдельный день недели и совершать необходимые заказы.Чтобы "обучить" алгоритм, компания проанализировала информацию о спросе на товары в разные периоды и сезоны года, после чего выделила 70 главных признаков, влияющих на прогноз. Baidu уже успешно испытала технологию в 10 магазинах Китая, что привело к повышению уровня продаж на 20%.