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Baidu создала алгоритм,который может заменить менеджеров в магазинах

Команда специалистов из китайского поисковика Baidu работает над алгоритмом, который в будущем должен заменить менеджеров по закупкам. Вскоре сама технология сможет дать прогноз о популярности того или иного товара.

Baidu создала алгоритм,который может заменить менеджеров в магазинах


Когда все уже привыкли к предсказаниям экспертов по поводу того, что вскоре вместо кассиров в магазинах будут работать роботы, Baidu решила пойти еще дальше и разрабатывает алгоритм, умеющий определять популярность товаров. Скорее всего, в дальнейшем он сможет заменить опытных менеджеров супермаркетов и будет самостоятельно составлять прогноз по спросу на различные товары в отдельный день недели и совершать необходимые заказы.

Чтобы "обучить" алгоритм, компания проанализировала информацию о спросе на товары в разные периоды и сезоны года, после чего выделила 70 главных признаков, влияющих на прогноз. Baidu уже успешно испытала технологию в 10 магазинах Китая, что привело к повышению уровня продаж на 20%.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 12:30
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