Рита Ора предстала на фото в голом виде на фоне заката

В личном аккаунте Instagram певица и актриса Рита Ора поделилась с подписчиками новой фотографией на фоне заката, где запечатлена совершенно голой.Не оставил без внимания 27-летнюю красавицу Егор Крид, добавив в комментариях под снимком смайлик «огонь». Подписчики Риты выдвинули предположение, что участник «Black Star» неравнодушно относится к девушке и в скором будущем хочет завести с ней роман.В комментариях под фото фанаты Ори назвали ее сексуальной дивой и роскошной красавицей. Актриса позирует на некоторых снимках из фотосессии в красном раздельном купальнике, а на других из одежды на ней только украшения.Под каждой фотографией Риты Орры без исключения появляется поток комплиментов от фолловеров.Конечно же, снимки без одежды вызвали особый восторг поклонников.