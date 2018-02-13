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Рита Ора предстала на фото в голом виде на фоне заката

Рита Ора в Instagram опубликовала новую фотографию на фоне заката – она предстала перед поклонниками в голом виде.

Рита Ора предстала на фото в голом виде на фоне заката


В личном аккаунте Instagram певица и актриса Рита Ора поделилась с подписчиками новой фотографией на фоне заката, где запечатлена совершенно голой.

Не оставил без внимания 27-летнюю красавицу Егор Крид, добавив в комментариях под снимком смайлик «огонь». Подписчики Риты выдвинули предположение, что участник «Black Star» неравнодушно относится к девушке и в скором будущем хочет завести с ней роман.

В комментариях под фото фанаты Ори назвали ее сексуальной дивой и роскошной красавицей. Актриса позирует на некоторых снимках из фотосессии в красном раздельном купальнике, а на других из одежды на ней только украшения.

Рита Ора предстала на фото в голом виде на фоне заката


Под каждой фотографией Риты Орры без исключения появляется поток комплиментов от фолловеров.

Конечно же, снимки без одежды вызвали особый восторг поклонников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:20
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