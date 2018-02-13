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Джеймса Франко убрали с фото на обложке знаменитого голливудского глянца

После нашумевшего скандала, когда Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах, актера убрали с обложки знаменитого голливудского глянца «Vanity Fair».
Джеймса Франко убрали с фото на обложке знаменитого голливудского глянца


Изначально на фотографии обложки журнала «Vanity Fair» должно было быть14 актеров, но представители глянца решили не связываться с «насильником» Ждеймсом Франко и убрали его со снимка.

Редакторы «Vanity Fair» в комментариях к данному решению напомнили о «неподобающем поведении» актера Джеймса Франка и его домогательствах в салоне его автомобиля к актрисе Вайолет Пэйли.

Кроме того, стоит заметить, сам снимок получился весьма странным. У Актрисы Голливуда Риз Уизерспун появилась «третья» нога из-за неудачно выбранного ракурса, а у телеведущей Опры Уинфри «выросла» третья рука.

Но, как выяснилось, ни редакторов издания, ни звезд данный факт нисколько не смутил. Наоборот, появились заявления о том, что снимок для них стал совершенно особенным.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:10
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