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Житель Красноярского края в день рождения сына застрелил проститутку за несговорчивость

День рождения своего наследника мужчина из Краснодарского края отмечал в компании девушек легкого поведения. Не в силах договориться с одной из них о стоимости ее услуг, он убил девушку.
Житель Красноярского края в день рождения сына застрелил проститутку за несговорчивость


Молодой папаша, у которого на днях родился наследник, решил отметить это событие по-своему. Жена с сыном в это время еще находились в роддоме, а мужчина, позвав друзей, привел к себе в гости и проституток. Веселились они долго, а к середине ночи у хозяина дома с одной из приглашенных девиц возникли разногласия на почве денег. Не желая платить девушкам за дополнительное время их работы, отец новорожденного кардинально решил проблему: застрелил даму из ружья, попав той в голову.

В настоящее время подозреваемый задержан. По факту убийства против него открыто уголовное производство. За подобное преступление мужчине может грозить до 15 лет заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 03:58
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