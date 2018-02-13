Житель Красноярского края в день рождения сына застрелил проститутку за несговорчивость

Молодой папаша, у которого на днях родился наследник, решил отметить это событие по-своему. Жена с сыном в это время еще находились в роддоме, а мужчина, позвав друзей, привел к себе в гости и проституток. Веселились они долго, а к середине ночи у хозяина дома с одной из приглашенных девиц возникли разногласия на почве денег. Не желая платить девушкам за дополнительное время их работы, отец новорожденного кардинально решил проблему: застрелил даму из ружья, попав той в голову.В настоящее время подозреваемый задержан. По факту убийства против него открыто уголовное производство. За подобное преступление мужчине может грозить до 15 лет заключения.