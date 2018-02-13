В Китае ученым удалось восстановить легкие из стволовых клеток

Больше года назад специалисты приступили к клиническим тестированиям пересадки стволовых клеток легких на людях. После этого процесс восстановления начался уже спустя несколько месяцев, а через год пациенты отметили ослабление таких симптомов, как кашель и одышка.Чтобы проверить способность регенерации легочных стволовых клеток, китайским специалистам сначала понадобилось пересадить некоторые образцы в поврежденные легкие грызуна, болеющего вирусом иммунодефицита. Очень скоро они заметили, что человеческие клетки с относительным успехом воссоединились с легкими мыши. Сейчас ученые ожидают успешного завершения клинических испытаний на людях, чьи результаты смогут помочь решить серьезные медицинские проблемы.