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В Китае ученым удалось восстановить легкие из стволовых клеток

Настоящий прорыв в регенерации человеческих органов удалось совершить команде китайских ученых - с помощью стволовых клеток они воссоздали поврежденные легкие пациента.

В Китае ученым удалось восстановить легкие из стволовых клеток


Больше года назад специалисты приступили к клиническим тестированиям пересадки стволовых клеток легких на людях. После этого процесс восстановления начался уже спустя несколько месяцев, а через год пациенты отметили ослабление таких симптомов, как кашель и одышка.

Чтобы проверить способность регенерации легочных стволовых клеток, китайским специалистам сначала понадобилось пересадить некоторые образцы в поврежденные легкие грызуна, болеющего вирусом иммунодефицита. Очень скоро они заметили, что человеческие клетки с относительным успехом воссоединились с легкими мыши. Сейчас ученые ожидают успешного завершения клинических испытаний на людях, чьи результаты смогут помочь решить серьезные медицинские проблемы.
В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 12:00
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