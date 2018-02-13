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Майя Донцова назвала себя невероятно злой участницей "Дома-2"

Жительница "Острова любви" Майя Донцова, привлекающая хейтеров своими скандалами, призналась, что действительно является невероятно злой участницей "Дома-2".

При этом Донцова добавила, что негатив, который ей приходится носить в себе исключительно из-за обстановки на архипелаге, обязательно уйдёт, но позже, когда ей удастся покинуть остров.

Майя Донцова назвала себя невероятно злой участницей "Дома-2"

По словам Майи, в периметре Сейшельских островов очень накалённая атмосфера, создающая впечатление, что все участники испытывают друг к другу только ненависть. Это раздражает и дочку Ирины Михайловны, срывающуюся и придирающуюся даже без какого-либо повода.

"Вот отдохну, и все хорошо будет! Мне необходим отпуск и смена обстановки! Кажется, что бесит какой-то конкретный человек, а на самом деле все дело в моём общем моральном состоянии", - объяснила Майя.

Ранее Донцова рассказала о проблемах с питанием. Как заметила телезвезда, в последнее время её фигура стала совсем плоской, создав веские причины для беспокойства. Возлюбленная Алексея Купина не хочет заболеть анорексией и намерена лучше питаться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:20
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