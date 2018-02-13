Марго Овсянникова не хотела рассказывать Саймону Марданшину о своём прошлом абсолютно ничего

По словам Саймона, Марго во всём обвиняла его, и даже в том, что поднималась тема эскорта, однако никто на самом деле о нём не говорил, если не считать саму белокурую красотку. Поскольку девушка сама касалась данного вопроса, её возлюбленный спрашивал, занималась ли она "волшебством" за деньги. Овсянникова всегда отвечала отрицательно.При этом Саймон не понимал, почему Марго не борется со слухами, если они являются ложными. Парень просил Марго сказать хоть что-то, чтобы ему было не так сложно поверить в то, что всего этого, о чём говорят, действительно не было в её жизни до проекта. Блондинка, в свою очередь, уходила от таких вопросов, и ничего не рассказала о своём бывшем кавалере, от которого получила деньги и квартиру.Именно поэтому Саймон предложил Марго пройти полиграф, чтобы всё-таки разобраться в ситуации. Тогда девушка заплакала, аргументировав слёзы нежеланием лететь в российскую столицу без любимого. Марданшин же уверил, что в этом нет ничего страшного, понадеявшись, что правда окажется не очень горькой.