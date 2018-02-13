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Тате Блюменкранц прооперировали грудь

Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц, которая не так давно ещё стала мамой, родив дочку Бетти, воспитывающуюся на периметре, сообщила, что перенесла операцию.

Жительница телестройки ТНТ также отметила, что не имеет проблем со здоровьем, а прооперировать её грудь пришлось из-за скорого перелёта, после которого девочка останется с отцом Валерием Блюменкранцем на 14 дней.

Тате Блюменкранц прооперировали грудь

Тата очень не хочет никуда улетать, и уверена, что две недели будут тянутся чрезвычайно долго. Она также спросила у подписчиков, какое автокресло для дочки они могут порекомендовать.

"Утешаю себя тем, что у нас с мужем не было медового месяца. Этот вопрос стоит ребром и даже не обсуждается, а её взять с собой нельзя. Мы очень выросли и нам нужно новое автокресло. Сидим, выбираем, ищем подходящее, можете что-нибудь посоветовать, если есть возможность, опишите плюсы и минусы. Люблю вас", - написала популярная блондинка.

В данный момент на Поляне за Бетти присматривают только Валерий и Тата, так как бабушка ребёнка Марина Тристановна отправилась отдыхать в Таиланд, и до сих пор отлично проводит там время со своим новым кавалером Александром.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:00
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