Тате Блюменкранц прооперировали грудь

"Утешаю себя тем, что у нас с мужем не было медового месяца. Этот вопрос стоит ребром и даже не обсуждается, а её взять с собой нельзя. Мы очень выросли и нам нужно новое автокресло. Сидим, выбираем, ищем подходящее, можете что-нибудь посоветовать, если есть возможность, опишите плюсы и минусы. Люблю вас", - написала популярная блондинка.

Жительница телестройки ТНТ также отметила, что не имеет проблем со здоровьем, а прооперировать её грудь пришлось из-за скорого перелёта, после которого девочка останется с отцом Валерием Блюменкранцем на 14 дней.Тата очень не хочет никуда улетать, и уверена, что две недели будут тянутся чрезвычайно долго. Она также спросила у подписчиков, какое автокресло для дочки они могут порекомендовать.В данный момент на Поляне за Бетти присматривают только Валерий и Тата, так как бабушка ребёнка Марина Тристановна отправилась отдыхать в Таиланд, и до сих пор отлично проводит там время со своим новым кавалером Александром.