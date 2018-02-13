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Наоми Кэмпбелл рассказала, что стесняется делать «голые» селфи

Мировая знаменитость, супермодель и звезда подиумов Наоми Кэмпбелл призналась в том, какие комплексы ее одолевают - она отметила, что не собирается уподобляться большинству знаменитостей и делать «голые» селфи потому, что просто стесняется.
Наоми Кэмпбелл рассказала, что стесняется делать «голые» селфи


Недавно представительница модной индустрии Наоми Кэмпбелл стала гостьей программы «Good morning Britain». В прямом эфире телепередачи ведущий Пирс Морган поинтересовался у «черной пантеры», какого она мнения придерживается относительно увеличившейся тенденции на «голые» селфи в среде знаменитостей.

Наоми ответила, что, несмотря на то, что признает свою красоту и сексуальность, сама не готова делать подобные снимки.

Супермодель заявила довольно критично: «Это их личное дело. Им нравится публиковать обнаженные снимки. Я же не смогу так делать. Я всегда стеснялась того, как выгляди мое тело. В молодости на обтягивающее платье я всегда хотела надеть свитшот».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:35
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