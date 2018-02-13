АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Сергей Соседов рассказал, что его первой любовью был мальчик-скрипач

Сергей Соседов рассказал о своей первой однополой любви – он признался, что был увлечен в 14 лет мальчиком, который играл на скрипке.
Сергей Соседов рассказал, что его первой любовью был мальчик-скрипач


Популярный шоумен и критик Сергей Соседов откровенно признался Лере Кудрявцевой во время участия в программе «Секрет на миллион» в том, что первая любовь пришла к нему в музыкальной школе. Он рассказал в прямом эфире подробности своей сексуальной ориентации.

Со слезами на глазах критик сообщил Кудрявцевой, что в течение последних 30 лет проживает вместе со своей мамой. Особо подчеркнул Соседов, что боится в одиночестве провести старость.

Шоумен вспомнил, когда впервые заговорил о любви к мужчинам с экранов: «Меня спросили: «А у тебя есть девушка?». Я ответил: «Нет, но есть парень». Я помню в каком шоке был зал и наступила тишина».

Сергей вспомнил и свою первую любовь - будущей знаменитости в 14 лет импонировал мальчик, играющий на скрипке, которого звали Андрей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новую криптовалюту название именем Ольги Бузовой
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Просмотреть все новости