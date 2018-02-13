Сергей Соседов рассказал, что его первой любовью был мальчик-скрипач

Популярный шоумен и критик Сергей Соседов откровенно признался Лере Кудрявцевой во время участия в программе «Секрет на миллион» в том, что первая любовь пришла к нему в музыкальной школе. Он рассказал в прямом эфире подробности своей сексуальной ориентации.Со слезами на глазах критик сообщил Кудрявцевой, что в течение последних 30 лет проживает вместе со своей мамой. Особо подчеркнул Соседов, что боится в одиночестве провести старость.Шоумен вспомнил, когда впервые заговорил о любви к мужчинам с экранов: «Меня спросили: «А у тебя есть девушка?». Я ответил: «Нет, но есть парень». Я помню в каком шоке был зал и наступила тишина».Сергей вспомнил и свою первую любовь - будущей знаменитости в 14 лет импонировал мальчик, играющий на скрипке, которого звали Андрей.