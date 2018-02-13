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Компания Polaris разработала беспилотный военный вездеход

Военный вездеход MRZR X сможет облегчить пехотинцам и спецназу легкое перемещение грузов, а также огневую поддержку. Он автопилотируемый, поэтому не нуждается в постоянном контроле.

Компания Polaris разработала беспилотный военный вездеход


Военная техника не отстает от прогресса и совершенствуется наряду с гражданской сферой. Американская компания Polaris решила использовать систему автопилотирования в военном транспорте, разработав беспилотный вездеход. В первую очередь он должен стать помощником для пехоты - перевозить военных и груз, а также быть площадкой для расположения оружия.

Разработчики пытались сделать вездеход наиболее компактным. Его можно перемещать вертолетом в те места военной операции, где он необходим. Представители предприятия называют MRZR X универсальным, ведь он трансформируется в зависимости от требований или целей. Вездеход способен менять форму, а ненужные элементы могут сниматься. Беспилотная система также настраивается для различных целей.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:15
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