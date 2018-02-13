Даша Астафьева откровенно рассказала о своих психологических проблемах

Для многих Даша Астафьева является секс-символом, но несмотря на это, она также имеет право на собственные душевные переживания. Певица откровенно рассказала о том, что однажды из-за проблем психологического характера ей даже приходилось обращаться за помощью к психиатру.Астафьева столкнулась с довольно серьезной проблемой - она была зависима от медицинских препаратов и не могла спокойно существовать без таблеток на почве постоянного волнения из-за мнения окружающих.Даша призналась, что эту зависимость можно было сравнить с наркотической. Ее психологическое состояние могло изменить в один момент, что угодно - погода, мнение окружающих, работа. Поэтому она не представляла свою жизнь без снотворных и успокоительных.