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Ученые опубликовали новое руководство по поиску генов, связанных с поведением

Ученые, заинтересованные в поиске конкретных генов, влияющих на поведение людей и животных, имеют новый инструмент благодаря двухгодичной исследовательской работе, направленной на описание применения новейших методов молекулярной геномики для изучения сложного поведения.

Ученые опубликовали новое руководство по поиску генов, связанных с поведением


Статья, опубликованная в Nature Ecology and Evolution, предназначена для руководства поведенческих ученых из любой дисциплины с конкретными рекомендациями относительно того, подходят ли инструменты геномики для их исследований.

«Поведение связывает так много областей науки. Если вы эволюционный биолог, эколог, нейробиолог или психолог, то поведенческие вариации вам интересны. Например, почему некоторые люди более агрессивны, чем другие? Почему мы часто видим более высокие уровни агрессии у людей. Мы изучаем эти вопросы в течение многих лет, и знаем, что многие из них являются наследственными чертами.

Не существует благоприятных для поведения генных банков, потому что это не бихевиористы, которые аннотируют эти геномы», - сказала она. «Если бихевиорист выполняет секвенирование транскрипции и переходит к одному из этих банков генов, поиск может возвратиться как список из нескольких десятков генов, связанных с клеткой как мембранный перенос. Вероятно, потому, что человек, аннотировавший геном, смотрел только на функцию ячейки. Там не будет ничего, что могло бы помочь ученым, но он также имеет серьезные последствия для поведения», - рассказала Сара Бенгстон, поведенческий эколог Райс-университета.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:19
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