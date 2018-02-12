Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью новых этапов

В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, исследователи использовали инновационные эпигенетически-центрированные методы, чтобы остановить распространение клеток костного рака (остеосаркомы) в легкие у мышей. Подавляющее большинство смертей, связанных с остеосаркомой, связано с распространением рака в легких, процессом, известным как метастаз. Клинические исходы для пациентов с остеосаркомой не улучшились более 30 лет, и в настоящее время нет одобренных целевых антиметастатических методов лечения для болезни в широком клиническом применении.«Более 90% всех смертей от рака являются результатом метастазирования опухолей, а не опухолей первичных очагов. Хотя многие гены, ответственные за метастазы, были идентифицированы, механизмы, контролирующие эти гены, не определены. Наши результаты показывают, что измененная активность ген-энхансера является фундаментальной для способности раковых клеток метастазировать», - сказал старший автор исследования Питер Скачери профессор генетики и генома в Медицинской школе Университета Case Western Reserve.Усилители генов являются короткими сегментами ДНК, которые, будучи связанными специализированными белками функционируют как переключатели для активации генов. Этот процесс имеет решающее значение для нормального развития, так как в каждой клетке есть десятки тысяч усилителей генов, что намного больше, чем количество генов; они будут находиться в разных положениях «включено» и «выключены», например, в глазных и сердечных клетках. Эти отличительные профили «вкл. и выкл.» придают ячейкам их уникальные характеристики, хотя все они имеют одну и ту же ДНК. Но неправильная регуляция энхансера, по-видимому, способствует образованию опухолей и последующему распространению раковых клеток. В этом новом исследовании авторы показывают, что он-офф-переключатели метастазирующих раковых клеток находятся в разных положениях, чем в клетках исходной опухоли.Новое исследование представляет собой разрыв с преобладающей моделью метастазов, которая в значительной степени исследует мутации в генах. И преобладание текущих исследований рака происходит на ранних стадиях заболевания, например, как образуются опухоли и от того, что отличает раковые клетки от нормальных клеток, а не от метастазов. Кроме того, большинство противораковых лекарств и лечения сегодня были разработаны для уничтожения первичных опухолей, а не раковых клеток, которые распространились в других местах.