В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО

В 1957 году странные обломки нашли фермеры в пригороде Скарборо, посчитавшие, что они обнаружили древние металлические артефакты. Находка была передана лондонским ученым для исследования и анализа, однако результаты так и не были обнародованы. Спустя несколько лет странные обломки были приобретены неким коллекционером из Великобритании.На фрагментах обломков видны странные иероглифы. Примечательно, что они были найдены спустя несколько недель после запуска первого спутника СССР. Именно с этим событием и связывают крушение НЛО, который, согласно мнению конспирологов, мог быть чем-то вроде наблюдательного автоматического аппарата пришельца. Запуск советского спутника мог спровоцировать самоуничтожение инопланетного «наблюдателя».Отмечается, что информация о его происхождении не была широко освещена в прессе из-за повышенной секретности к случайной находке английских фермеров, которая, согласно анализу, могла находится на орбите Земли более века.