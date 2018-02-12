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На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна татуировка против домогательств

Борьба против сексуальных домогательств добралась до карнавала в Рио-де-Жанейро. Временная татуировка «Нет - это нет» за три дня празднества стала одной из самых популярных в городе.

На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна татуировка против домогательств


Временную надпись-тату «Нет - это нет» на карнавале в Рио-де-Жанейро можно увидеть на спине, груди, руках и даже на ягодицах. Активистами приготовлены 27 тысяч наклеек, которые местные жительницы и приезжие активно раскупают. Мужчинам тату не продают.

Во время проведения карнавалов в Бразилии женщины часто становятся объектами сексуальных домогательств. Обычной практикой в дни празднеств являются поцелуи с незнакомыми людьми. Мужчины же часто хотят большего.

Кампанию «Нет - это нет» развернули для того, чтобы предоставить возможность женщинам делать то, что они хотят сами.

Многие делают временные тату, которые могут держаться на теле не более двух - трех дней и легко смываются при помощи спирта или мыльной воды.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:55
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