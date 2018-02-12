На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна татуировка против домогательств

Временную надпись-тату «Нет - это нет» на карнавале в Рио-де-Жанейро можно увидеть на спине, груди, руках и даже на ягодицах. Активистами приготовлены 27 тысяч наклеек, которые местные жительницы и приезжие активно раскупают. Мужчинам тату не продают.Во время проведения карнавалов в Бразилии женщины часто становятся объектами сексуальных домогательств. Обычной практикой в дни празднеств являются поцелуи с незнакомыми людьми. Мужчины же часто хотят большего.Кампанию «Нет - это нет» развернули для того, чтобы предоставить возможность женщинам делать то, что они хотят сами.Многие делают временные тату, которые могут держаться на теле не более двух - трех дней и легко смываются при помощи спирта или мыльной воды.