Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем

Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская недавно опубликовала в своем аккаунте Instagram новое фото, на котором пользователи Сети заметили ее поразительное сходство с Викторией Бэкхем.На снимке Самбурская с короткой стрижкой сидит на расстеленной постели и очень напоминает Викторию Бэкхем – она даже подобрала аналогичную одежду.В первую очередь на фото бросается в глаза полосатый пиджак, надетый Настасьей поверх футболки белого цвета.Пост Самбурская подписала так: «Не звоните копам». За первые 20 минут после размещения снимка в соцсети она набрала более 16 тысяч лайков.Фолловеры оценили снимок по достоинству и оставляют много положительных комментариев.