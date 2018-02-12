АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем

Актриса Настасья Самбурская в Instagram опубликовала новое фото, на котором, как считают ее поклонники, она подражает Виктории Бекхэм.
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем


Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская недавно опубликовала в своем аккаунте Instagram новое фото, на котором пользователи Сети заметили ее поразительное сходство с Викторией Бэкхем.

На снимке Самбурская с короткой стрижкой сидит на расстеленной постели и очень напоминает Викторию Бэкхем – она даже подобрала аналогичную одежду.

В первую очередь на фото бросается в глаза полосатый пиджак, надетый Настасьей поверх футболки белого цвета.

Пост Самбурская подписала так: «Не звоните копам». За первые 20 минут после размещения снимка в соцсети она набрала более 16 тысяч лайков.

Фолловеры оценили снимок по достоинству и оставляют много положительных комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости