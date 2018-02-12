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Росатом запускает компанию по серийному производству 3D-печати

«Росатом» начинает запуск производства серийной линейки 3D-принтеров. Планы рассчитывают реализовать на протяжении 2018 года. С этой целью создана новая структура - ООО «РусАТ», которая займется организационными моментами.

Запустят производственные мощности на заводах ТВЭЛ Свердловской области, планируется задействовать базу предприятий «Росатома». ООО «РусАТ» первая компания в стране по развитию направления нового вида бизнеса, своеобразный отраслевой интегратор аддитивных технологий. Коллектив менеджеров структуры, приступит к работе в течение февраля.

Росатом запускает компанию по серийному производству 3D-печати


Компания планирует освоение четырех направлений деятельности. Одно из них, связывают с производством линейки периферийных устройств, а также налаживание разработки и последующего выпуска металлических порошков, применяемых для многослойного типа цифровой печати. Так же будет создаваться комплексное ПО аддитивных систем и предоставляться услуги 3D-печати.

В обязанностях «РусАТ» будет развитие продуктов и координация процессов, а также обеспечение контрактов и заказов. В планах организаторов, заработать, уже до 2025 года, примерно 50 миллиардов рублей. Так же есть намерения занять свыше 1,5% доли на рынке мировых аддитивных технологий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:45
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