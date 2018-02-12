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Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья на красной дорожке

23-летнюю певицу Холзи сфотографировали папарацци в очень неловкий для нее момент - девушка вышла на красную дорожку без нижнего белья.
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья на красной дорожке


На благотворительной вечеринке певица Холзи вышла на красную дорожку в длинном платье черного цвета без бретелек. Когда один из мужчин случайно наступил на шлейф ее подола, случился конфуз – на девушке не оказалось нижнего белья.

Холзи тут же стала добычей папарацци, но продолжала смело позировать, не заметив своего откровенного вида.

Позднее Холзи исполнила на сцене одну из своих песен. До этого девушка уже успела переодеться. Ее очередной наряд оказался не менее откровенным, но на певице уже присутствовало нижнее белье.

Фолловеры поддержали Холзи в соцсетях, не разделяя восторгов фотографов, которые представили ситуацию так, что «звезда опозорилась».

В комментариях поклонники успокаивают девушку и пишут, что настоящим позором могло бы стать только плохое исполнение песни на сцене.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:11
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