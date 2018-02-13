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Невестка Трампа открыла конверт с белым порошком и попала в больницу

Невестка Трампа, как и два года назад, открыла конверт с неизвестным белым порошком и попала в больницу.

Невестка Трампа открыла конверт с белым порошком и попала в больницу


Телеканал Fox News сообщает о возможном покушении на семью действующего президента Соединенных Штатов. Странный конверт с неизвестным порошкообразным веществом пришел на имя Дональда Джона Трампа-младшего. Однако первым в руки его взяла 40-летняя Ванесса Трамп, супруга сына президента. Увы, видимо по большому недосмотру охраны окружения президента, женщина открыла загадочный конверт, после чего была срочно доставлена в больницу.

Телеканал сообщает, что никаких симптомов, свидетельствующих о реальной угрозе жизни или здоровью Ванессы Трамп нет, и доставка в больницу, скорее, подстраховка, успешную модель и многодетную мать обследуют на предмет выявления подозрительных изменений в состоянии здоровья и самочувствия.

Впрочем, не все спешат обвинять службу безопасности семьи президента в ненадлежащей работе, еще осенью прошлого года Трам-младший из соображений большего приоритета защиты приватности отказался от сопровождения Секретной службы США.

Отметим, почти два года назад конверт с белым порошком получил Эрик Трамп, другой сын нынешнего главы государства. Как и сейчас, первым конверт открыла его супруга, однако тогда никаких признаков какого-либо расстройства здоровья не возникло ни у кого из контактирующих с конвертом.
В мире
Добавил: tidings Сегодня, 10:50
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