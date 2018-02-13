Невестка Трампа открыла конверт с белым порошком и попала в больницу

Телеканал Fox News сообщает о возможном покушении на семью действующего президента Соединенных Штатов. Странный конверт с неизвестным порошкообразным веществом пришел на имя Дональда Джона Трампа-младшего. Однако первым в руки его взяла 40-летняя Ванесса Трамп, супруга сына президента. Увы, видимо по большому недосмотру охраны окружения президента, женщина открыла загадочный конверт, после чего была срочно доставлена в больницу.Телеканал сообщает, что никаких симптомов, свидетельствующих о реальной угрозе жизни или здоровью Ванессы Трамп нет, и доставка в больницу, скорее, подстраховка, успешную модель и многодетную мать обследуют на предмет выявления подозрительных изменений в состоянии здоровья и самочувствия.Впрочем, не все спешат обвинять службу безопасности семьи президента в ненадлежащей работе, еще осенью прошлого года Трам-младший из соображений большего приоритета защиты приватности отказался от сопровождения Секретной службы США.Отметим, почти два года назад конверт с белым порошком получил Эрик Трамп, другой сын нынешнего главы государства. Как и сейчас, первым конверт открыла его супруга, однако тогда никаких признаков какого-либо расстройства здоровья не возникло ни у кого из контактирующих с конвертом.