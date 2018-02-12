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В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7

В России значительно снизились цены на смартфон Samsung Galaxy S7. Так стоимость устройства упала с отметки в 49 990 рублей до 29 990 рублей на официальном и до 23 800 рублей на неофициальном рынке.

В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7


Несмотря на то, что мобильный девайс был выпущен в позапрошлом году, он еще может посоревноваться в производительности и техническом оснащении с современными устройствами. В смартфоне присутствует все необходимое – защита от влаги и пыли, поддержка платежных систем Android Pay и Samsung Pay. Дисплей устройства очень качественный и аппаратная система предлагает неплохие возможности.

Напомним, что внутри работает процессор Exynos 8890 с GPU Mali-T880 MP12. Также к этому прилагается 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной с возможностью расширения до 256 Гб. Стоит еще отметить камеры на 12 и 5 Мп, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, A-GPS, GLONASS и NFC и опцию быстрой зарядки аккумулятора Fast Charge.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:35
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