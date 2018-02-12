Хакеры научились блокировать Google Chrome при помощи нового вируса

Основная цель нового вируса, который распространяют под видом рекламы либо вредоносных ссылок, заключается в вызове паники у пользователей. При этом на страницах браузера возникает номер горячей линии, непосредственно на которую следует позвонить, чтобы снять блокировку. Мошенники в данном случае решили не применять всплывающие окна. Хакеры спам могут использовать как переносчик ссылки на скачивание программного обеспечения. После перехода пользователя по ней, на устройство загружается программа, которая поражает браузеры.Для решения проблемы нужно при перезагрузке перейти в безопасный режим, удалив все сторонние расширения. Эффективным способом борьбы с таким вирусом в данном случае является простой блокировщик рекламы.