Музей автоугона выставили на продажу в Барнауле

Необычный объект недвижимости выставлен на торги в городе Барнауле. Прямо в его центральной части расположен деревянный дом-музей. И хотя дата постройки двухэтажного особняка определяется еще дореволюционным временем, тема экспозиций музея вполне современна – угон автомобиля.Музей автоугона, посвященный столь необычной тематике, стоит на участке размером около 10 соток, предназначенном для застройки, как гласят документы, объектами административного назначения». К дому прилагается довольно обширная территория и склад площадью в более 250 квадратных метров.Цель существования музея – профилактика преступлений, направленных на угон технических средств, попросту говоря, угонов автомашин. Стоит сказать, что Барнаулу следовало бы гордится наличием такого заведения, ведь всего в мире только два таких музея.Стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Барнаула в зависимости от вида застройки, составляет приблизительно 43-45 44 тысяч рублей, квартира уже превысит ценой 2 миллиона.