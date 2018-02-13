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Музей автоугона выставили на продажу в Барнауле

В Барнауле на продажу выставили необычный Музей автоугона.

Музей автоугона выставили на продажу в Барнауле


Необычный объект недвижимости выставлен на торги в городе Барнауле. Прямо в его центральной части расположен деревянный дом-музей. И хотя дата постройки двухэтажного особняка определяется еще дореволюционным временем, тема экспозиций музея вполне современна – угон автомобиля.

Музей автоугона, посвященный столь необычной тематике, стоит на участке размером около 10 соток, предназначенном для застройки, как гласят документы, объектами административного назначения». К дому прилагается довольно обширная территория и склад площадью в более 250 квадратных метров.

Цель существования музея – профилактика преступлений, направленных на угон технических средств, попросту говоря, угонов автомашин. Стоит сказать, что Барнаулу следовало бы гордится наличием такого заведения, ведь всего в мире только два таких музея.

Стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке Барнаула в зависимости от вида застройки, составляет приблизительно 43-45 44 тысяч рублей, квартира уже превысит ценой 2 миллиона.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 10:00
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