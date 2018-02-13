В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон

Многие меломаны очень любят композицию You're Breaking My Heart. Большинству поклонников музыки известно, что эту композицию написал и спел знаменитый музыкант и певец из Соединённых Штатов Америки Вик Дамон. Двенадцатого февраля стало известно касательно кончины кумира. Вик Дамон умер из-за продолжительной болезни. Артист свои последние дни жизни проводил в стенах мед-центра, который расположен на территории Майами-Бич.На момент ухода из жизни исполнителю песен исполнилось восемьдесят девять лет. Его до последней минуты окружали близкие ему люди. Новость о кончине легендарного певца облетела все уголки Всемирной соцсети. Фанаты творчества Вика Дамона от новости касательно смерти музыканта просто в шоке. Поклонники искренне соболезнуют родным покойного, а также друг другу.