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В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон

Популярный исполнитель песен Вик Дамон скончался в медицинском заведении в Майями-Бич. На момент кончины певцу было восемьдесят девять лет.

В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон


Многие меломаны очень любят композицию You're Breaking My Heart. Большинству поклонников музыки известно, что эту композицию написал и спел знаменитый музыкант и певец из Соединённых Штатов Америки Вик Дамон. Двенадцатого февраля стало известно касательно кончины кумира. Вик Дамон умер из-за продолжительной болезни. Артист свои последние дни жизни проводил в стенах мед-центра, который расположен на территории Майами-Бич.

На момент ухода из жизни исполнителю песен исполнилось восемьдесят девять лет. Его до последней минуты окружали близкие ему люди. Новость о кончине легендарного певца облетела все уголки Всемирной соцсети. Фанаты творчества Вика Дамона от новости касательно смерти музыканта просто в шоке. Поклонники искренне соболезнуют родным покойного, а также друг другу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:30
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