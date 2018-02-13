США собирается перевести МКС на частное финансирование

Так отмечается, что осуществить эту задумку Трамп и его команда собирается к 2024 году. Так они собираются снять с госбюджета нагрузку в 3-4 млрд. долларов, которые тратятся на поддержание МКС. При этом сведение станции с орбиты не планируется, поскольку согласно задумке, финансированием должен заняться частный сектор. Для переходного периода планируется предоставить проекту 150 млн. долларов, чтобы заложить фундамент для частных компаний.Пока что сложно сказать, каким образом все это хочет провернуть Дональд Трамп, поскольку с самого начала МКС задумывалась как международный проект, в котором должны были участвовать лидеры космической отрасли.