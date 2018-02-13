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Брошенный бульдог потерял всю шерсть от горя и снова зарос ею от любви

Брошенный бульдог потерял всю шерсть от горя и снова зарос ею от любви в новой семье.

Брошенный бульдог потерял всю шерсть от горя и снова зарос ею от любви


Собака по имени Лилу породы бульдог облысела из-за горя, и обросла шерстью заново после того, как ее забрали из приюта для животных сердобольные люди. Причем как утверждают журналисты издания Metro, это было связано не только с заболеваниями кожи или волосяного покрова животного.

Лилу было семь месяцев, когда ее нашли на улице добровольные помощники общества по защите животных. Состояние собаки было крайне тяжелым, на теле были многочисленные язвы, имелись проблемы с дыхательными путями. Кроме того, вызывало опасение и психологическое состояние животного, Лилу пугалась не только людей, но и окружающих предметов.

В приюте бульдога не только лечили медикаментозно, но и сделали ряд процедур с массажем и ванночками с целебными маслами. Таким образом удалось вылечить язвенные очаги на коже пса, однако побочным эффектом оказалось выпадение шерсти животного, Лилу полностью облысела.

Доброе отношение работников приюта помогло собаке восстановить психологическое равновесие, но вот шерсть исчезла, казалось, навсегда. Все же фото необычной, но жизнерадостной собаки привлекло хозяйку магазина антиквариата, которая захотела подарить свою любовь и заботу именно приютскому животному.

После того, как новая хозяйка забрала к себе Лилу в 2016 году, спустя два года у собаки появилась шерсть. Как утверждает счастливая обладательница Лилу, пушистый покров отрос именно благодаря тому, что животное обрело дом.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 09:15
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