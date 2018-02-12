АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Мария Лиман продемонстрировала эротическое фото

Донская звезда журнала «Playboy» в который раз побаловала фанатов своим провокационным и эротическим фото.

Мария Лиман продемонстрировала эротическое фото


Мария Лиман, являющаяся ростовской моделью, без стеснения показывает своё шикарное тело. Недавно модель обнародовала очередную "горячую" публикацию в своём микроблоге Instagram. На данном снимке девушка предстала в виде повелительницы шахмат. Мария блаженно и трепетно оседлала шахматную фигуру черного коня. На Лиман надеты только колготки в крупную сетку и туфли на шпильке.

Модель под фото написала, что самое главное - это постоянно быть на коне. Она добавила, что принца на белом коне не дождалась, и поэтому ей пришлось самой оседлать чёрного скакуна. Фанаты "забросали" своего кумира комплиментами, а также выразили своё восхищение. За пять часов пост девушки сумел собрать более 5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 восхитительных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости