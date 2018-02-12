Мария Лиман продемонстрировала эротическое фото

Мария Лиман, являющаяся ростовской моделью, без стеснения показывает своё шикарное тело. Недавно модель обнародовала очередную "горячую" публикацию в своём микроблоге Instagram. На данном снимке девушка предстала в виде повелительницы шахмат. Мария блаженно и трепетно оседлала шахматную фигуру черного коня. На Лиман надеты только колготки в крупную сетку и туфли на шпильке.Модель под фото написала, что самое главное - это постоянно быть на коне. Она добавила, что принца на белом коне не дождалась, и поэтому ей пришлось самой оседлать чёрного скакуна. Фанаты "забросали" своего кумира комплиментами, а также выразили своё восхищение. За пять часов пост девушки сумел собрать более 5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 70 восхитительных комментариев.