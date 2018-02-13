В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note 5

В коротком видеоматериале компания расхваливала безрамочный экран девайса, который получил соотношение сторон 18:9 и, скорее всего, диагональ в 6 дюймов, а также качество картинки FHD+. Анонс новинки должен состояться 14 февраля.Стоит отметить, что Xiaomi Redmi Note 5 должен получить 8-ядерный процессор Snapdragon 636, а также 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, но это если говорить о максимальной комплектации. Помимо этого ожидается появление сдвоенной основной камеры на 61+5 Мп и фронтального сенсора на 8 Мп. Основной особенностью устройства должна стать опция 2-кратного оптического зума и портретного режима для камеры.Стоимость такого смартфона может оказаться в области 200 долларов.