АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note 5

В преддверии презентации смартфона Xiaomi Redmi Note 5, компания Xiaomi India опубликовала тизерный видеоролик с этим устройством. Его первым делом представят именно в Индии.

В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note 5


В коротком видеоматериале компания расхваливала безрамочный экран девайса, который получил соотношение сторон 18:9 и, скорее всего, диагональ в 6 дюймов, а также качество картинки FHD+. Анонс новинки должен состояться 14 февраля.

Стоит отметить, что Xiaomi Redmi Note 5 должен получить 8-ядерный процессор Snapdragon 636, а также 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, но это если говорить о максимальной комплектации. Помимо этого ожидается появление сдвоенной основной камеры на 61+5 Мп и фронтального сенсора на 8 Мп. Основной особенностью устройства должна стать опция 2-кратного оптического зума и портретного режима для камеры.



Стоимость такого смартфона может оказаться в области 200 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости