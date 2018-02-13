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Microsoft Store сможет получить больше веб-приложений

Вскоре пользователи смогут получить в популярном магазине Microsoft Store больше приложений.

Microsoft Store сможет получить больше веб-приложений


PWAs - прогрессивные веб-приложения являются версиями веб-сайтов, работающих, даже когда пользователь находится в режиме офлайн. Стоит отметить, что Android популяризировала современные веб-приложения, позволив их непосредственное добавление на домашний экран Chrome. Компания Microsoft теперь для Microsoft Store представляет Progressive Web Apps, ставя их на один уровень с UWA - Universal Windows Apps. PWA применяет современные технологии HTML типа fetch networking, service worker, кеширование API, а также прочие, для обеспечения более удобной и быстрой работы.

Между тем они не являются привязанными к определённой платформе, вследствие чего совместимы с Windows 10, Linux, macOS. Приложениям с точки зрения пользователя следует уделять меньше внимания, так как они обновляются автоматически без взаимодействия.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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