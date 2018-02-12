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Ученые исследуют загадочный ген мха возрастом 170 миллионов лет

Исследователи определили слитый ген во мхе, дающий представление о том, как клетки строят свои внешние стены. Такое же открытие вызывает вопросы о единственном в своем роде гене, который имеет два разных белка, участвующих в двух различных функциях.

Ученые исследуют загадочный ген мха возрастом 170 миллионов лет


Исследовательская группа идентифицировала новый ген, известный как For1F, при изучении экзоцитоза. Экзоцитоз - это процесс, посредством которого клетки секретируют пакеты белка и углеводов за пределами их мембран для поддержки внеклеточных процессов, таких как конструкция клеточных стенок. Ген, обнаруженный в исследовании, связывает экзоцитоз-регулирующий белок Sec10 с formin, белком, который регулирует ремоделирование актинового цитоскелета, критического для формирования форм клеток. Новое исследование также показывает, что слияние генов происходило на ранней стадии эволюции мха и сохранялось более 170 миллионов лет.

«Мы были удивлены тем, что нашли этот слитый ген в геноме моховых. Благодаря нашим исследованиям мы знаем, что анализ правилен, теперь будет интересно изучить преимущество этой связи белков», - сказала Магдалена Безанилла, профессор биологии в Дартмутском колледже.

После того, как For1F был замечен, Безанилла и ее команда решили определить, насколько уникально это конкретное соединение. Исследователи обнаружили, что слитый ген проявляется во многих разновидностях мхов, но не на других растениях. Во всех других клетках растений и животных Sec10 и formin расположены независимо друг от друга. Но по какой-то причине эти гены сливаются во мхах. Эта уникальная комбинация генов демонстрирует, что существует связь между экзоцитозом и ремоделированием внутреннего скелета клетки, но процесс слияния связи остается неясной.

«Мы знаем, что это слияние произошло на ранней стадии эволюции мха и что оно сохранилось в течение миллионов лет. Все указывает на то, что для этой договоренности должна быть какая-то ценность, но почему они слиты во мхах, это тайна», - сказала Безанилла.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:23
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