АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Компания Archos представила смартфоны Core 55S, Core 57S и Core 60S

Компания Archos анонсировала свои новые смартфоны, которые были отнесены к модельной линейке Core S . Так публике представили модели Core 55S, Core 57S и Core 60S.

Компания Archos представила смартфоны Core 55S, Core 57S и Core 60S


Archos Core 55S представляет собой 5,5-дюймовый девайс с разрешением 960 на 480 пикселей. Внутри у него имеется 16 гигабайт встроенной и 1 гигабайт оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 2,3 тысячи мАч. Основная камера предлагает разрешение в 8 Мп, а фронтальная – в 2 Мп.

Core 57S по техническим параметрам очень похож на младшую версию, только разработчики наделили его чуть большим дисплеем, а также более емкостным аккумулятором. Таким образом, следует отметить 5,7-дюймовый экран и батарею на 2,5 тысячи мАч.

Что касается Archos Core 60S, то данный смартфон получил 6-дюймовую матрицу, 1 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ. Имеется сдвоенная основная камера на 13+2 Мп, батарея на 3 тысячи мАч, а также как и у всех двух предыдущих моделей процессор Spreadtrum SC9850 с GPU Mali-T820 MP1.

Цена вопроса 90, 100 и 300 евро соответственно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости