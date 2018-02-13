Компания Archos представила смартфоны Core 55S, Core 57S и Core 60S

Archos Core 55S представляет собой 5,5-дюймовый девайс с разрешением 960 на 480 пикселей. Внутри у него имеется 16 гигабайт встроенной и 1 гигабайт оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 2,3 тысячи мАч. Основная камера предлагает разрешение в 8 Мп, а фронтальная – в 2 Мп.Core 57S по техническим параметрам очень похож на младшую версию, только разработчики наделили его чуть большим дисплеем, а также более емкостным аккумулятором. Таким образом, следует отметить 5,7-дюймовый экран и батарею на 2,5 тысячи мАч.Что касается Archos Core 60S, то данный смартфон получил 6-дюймовую матрицу, 1 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ. Имеется сдвоенная основная камера на 13+2 Мп, батарея на 3 тысячи мАч, а также как и у всех двух предыдущих моделей процессор Spreadtrum SC9850 с GPU Mali-T820 MP1.Цена вопроса 90, 100 и 300 евро соответственно.