Инвестиционная компания «Норд Капитал» вошла в топ рейтинга BarclayHedge

Компания «Норд Капитал» успешно занимается инвестиционной деятельностью с 2003 года. В 2009 году, заметив, что традиционные методы торговли в России стали менее доходными, руководство инвесткомпании решило искать альтернативные варианты, которые позволили бы повысить доходность. В качестве эксперимента в «Норд Капитал» решили попробовать такой инструмент, как количественное инвестирование. Как показывает статистика, пять из шести лидеров рейтинга мировых хедж-фондов значительно или полностью полагаются на количественный анализ и торговые алгоритмы для принятия инвестиционных решений. К настоящему времени, инвесткомпания использует свыше 5 тысяч торговых роботов, а в ее подразделениях наряду с трейдерами и экономистами, работают физики и математики.По данному направлению «Норд Капитал» имеет приоритет в России, а специалисты компании уже давно пользуются собственными разработками и уникальными математическими моделями. Именно это и позволило компании войти в один ряд с известнейшими инвестиционными игроками международного финансового рынка. По итогам 2017 года, одна стратегия «Норд Капитал» с итогом 39% вошла в "тройку" лучших среди краткосрочных торговых стратегий, а также в топ-10 рейтинга среди автоматических торговых систем на рынке фьючерсов. Оба достижения отечественной инвесткомпании были проранжированы BarclayHedge - одной из самых авторитетных информационной компаний в мире в области хедж-фондов и CTA.Как отметил управляющий директор «Норд Капитал» Михаил Ханов, специалистам компании приятно осознавать, что их деятельность, их инновационные решения по достоинству отмечены коллегами -- попавшие в рейтинги стратегии основаны на собственных разработках «Норд Капитал». По его словам, в том, что собственные разработки «Норд Капитал» выходят на мировые рынки, немалая заслуга новой корпоративной кадровой политики, согласно которой ставка делается на выпускников лучших технических вузов страны, которые и создают уникальные алгоритмы для систем автоматической торговли.Сегодня на мировых рынках весьма активно используются альтернативные варианты управления активами, например, количественные методы анализа финансового рынка. В настоящее время практически каждый авторитетный инвестбанк имеет собственное квант-подразделение, где работают не только аналитики и трейдеры, но и ученые-математики и программисты.Признание на международном уровне стратегий «Норд Капитал», говорит о том, что российская компания предлагает действительно актуальные инструменты для получения высокой доходности, соответствующие современным тенденциям развития финансовых рынков.