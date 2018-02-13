Эксперт: Китайские смартфоны в России лучше не покупать

Как рассказал Павел Городницкий, он подробно изучал в течение 1,5 месяцев, представленный в салонах ассортимент китайских гаджетов. У него были подозрения по положению дел, однако никто даже не ожидал, что все так плохо.В ходе своих исследований, первыми были рассмотрены не проданные смартфоны. Как утверждает эксперт, у магазинов часто бывают проблемы с издержками, приводящими к необходимости вынужденных закупок китайских устройств плохого качества, продаваемых впоследствии под видом современных модных смартфонов.Не редки и частые от магазинов предложения «грязных» скидок. Часто сотрудниками салонов закупаются смартфоны на торгах с AliExpress, а затем продажа идет с намеренным занижением цен, провоцируя таким образом псевдораспродажи.Один из важных моментов представлен плохими консультантами, отвечающими на любой вопрос о некачественном устройстве из Китая, с уверенным заверением, что это удачная модель гаджета. В данном случае преследуется единая цель - продать устройство любым возможным способом.