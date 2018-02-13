АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Эксперт: Китайские смартфоны в России лучше не покупать

Экспертом Павлом Городницким выяснены обстоятельства, которые способствуют российскому ретейлеру зарабатывать на гаджетах из Китая. Так же рассмотрены причины, из-за которых не стоит покупать в салонах связи России, смартфонов китайского производителя.

Как рассказал Павел Городницкий, он подробно изучал в течение 1,5 месяцев, представленный в салонах ассортимент китайских гаджетов. У него были подозрения по положению дел, однако никто даже не ожидал, что все так плохо.
Эксперт: Китайские смартфоны в России лучше не покупать


В ходе своих исследований, первыми были рассмотрены не проданные смартфоны. Как утверждает эксперт, у магазинов часто бывают проблемы с издержками, приводящими к необходимости вынужденных закупок китайских устройств плохого качества, продаваемых впоследствии под видом современных модных смартфонов.

Не редки и частые от магазинов предложения «грязных» скидок. Часто сотрудниками салонов закупаются смартфоны на торгах с AliExpress, а затем продажа идет с намеренным занижением цен, провоцируя таким образом псевдораспродажи.

Один из важных моментов представлен плохими консультантами, отвечающими на любой вопрос о некачественном устройстве из Китая, с уверенным заверением, что это удачная модель гаджета. В данном случае преследуется единая цель - продать устройство любым возможным способом.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новую криптовалюту название именем Ольги Бузовой
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Просмотреть все новости