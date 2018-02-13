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Виктория Одинцова продемонстрировала подтянутую попу

В интернете появилась публикация, на которой популярная модель Виктория Одинцова показала свою сексуальную и подтянутую «пятую точку». На новом фото, которое модель обнародовала в своём микроблоге Instagram, она изображена обнаженной лёжа в ванной.

Виктория Одинцова продемонстрировала подтянутую попу


На публикации можно увидеть, как из пены виднеется красивая загорелая попа Одинцовой. Сама знаменитость повёрнута к объективу камеры спиной, при этом читает книгу. Модели безразлично, что её фотографируют в такой интригующий момент. Под снимком Виктория написала, не против-ли её подписчики, если она немного почитает.

Фото в течение трёх часов сумело собрать более 71 тысячи отметок «Мне нравится» и около 600 комментариев. Фолловеры восхитились сексуальными формами звезды. Но нашлись и те, которые критически отнеслись к фотографии. Один из пользователей даже написал, чтобы Одинцова надела нижнее белье, а потом читала.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:20
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