Виктория Одинцова продемонстрировала подтянутую попу

На публикации можно увидеть, как из пены виднеется красивая загорелая попа Одинцовой. Сама знаменитость повёрнута к объективу камеры спиной, при этом читает книгу. Модели безразлично, что её фотографируют в такой интригующий момент. Под снимком Виктория написала, не против-ли её подписчики, если она немного почитает.Фото в течение трёх часов сумело собрать более 71 тысячи отметок «Мне нравится» и около 600 комментариев. Фолловеры восхитились сексуальными формами звезды. Но нашлись и те, которые критически отнеслись к фотографии. Один из пользователей даже написал, чтобы Одинцова надела нижнее белье, а потом читала.