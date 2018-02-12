Ученые разработали портативный детектор наркотиков

Запатентованный набор позволит полиции проводить анализы прямо в уличных условиях - для этого стоит лишь отобрать у человека образец слюны. Также с его помощью можно с высокой точностью обследовать состав подозрительного порошка. Слюна или часть вещества добавляется в специальный химический раствор и если там обнаруживается кокаин, то раствор начинает излучать свет под воздействием синей лампы.Те методы, которые используются сейчас для определения наличия наркотиков в теле человека, требуют гораздо больше средств, а также времени и усилий. К тому же не всегда можно получить точные результаты обследования. В то же время запатентованная химиками разработка отличается простотой использования, дешевизной и минимальными затратами времени.