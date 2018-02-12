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Ученые разработали портативный детектор наркотиков

Ученые из Международного университета Флориды изобрели и оформили патент на портативный набор, который поможет полиции быстро обнаружить содержимые в организме подозреваемого наркотики.

Ученые разработали портативный детектор наркотиков


Запатентованный набор позволит полиции проводить анализы прямо в уличных условиях - для этого стоит лишь отобрать у человека образец слюны. Также с его помощью можно с высокой точностью обследовать состав подозрительного порошка. Слюна или часть вещества добавляется в специальный химический раствор и если там обнаруживается кокаин, то раствор начинает излучать свет под воздействием синей лампы.

Те методы, которые используются сейчас для определения наличия наркотиков в теле человека, требуют гораздо больше средств, а также времени и усилий. К тому же не всегда можно получить точные результаты обследования. В то же время запатентованная химиками разработка отличается простотой использования, дешевизной и минимальными затратами времени.
Общество / Наука
Добавил: Joanne Вчера, 23:15
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