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Vivo отказалась обновлять многие смартфоны до ОС Android 8.0 Oreo

Компанией Vivo довольно поздно был опубликован перечень смартфонов, которые в свою очередь получат обновление до операционной системы Android 8.0 Oreo. Многие производители пошли на этот шаг еще прошлой осенью.

Vivo отказалась обновлять многие смартфоны до ОС Android 8.0 Oreo


В этом случае необходимо отметить две вещи. В первую очередь данный перечень оказался очень маленьким. Во вторую очередь в список включили только премиальные версии устройств: Vivo X9s Plus, Vivo X9 Plus, Vivo X9, Vivo Xplay6, Vivo 9Xs, Vivo X20 Plus, Vivo X20. Из этого списка видно, что ни один из представителей среднего либо бюджетного класса, которых у компании Vivo достаточно, небыли удостоены чести быть обновленным непосредственно до последней версии современной операционной системы Android.

Есть вероятность, что ситуация в будущем может измениться. Однако на сегодняшний день производитель каких-либо обещаний не дает. Обновление для вышеупомянутых современных смартфонов Vivo выпустят в апреле текущего года.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:10
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