АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Сотни тысяч британцев проснулись миллионерами

Сотни тысяч британцев проснулись внезапными миллионерами.

Сотни тысяч британцев проснулись миллионерами


Почти 500 тысяч лондонцев в один миг проснулись миллионерами, причиной чему послужило их право собственности на свое жилье. Оказалось, что их квартиры и особняки превышают стоимостью миллион фунтов стерлингов.

Информацию об этом сегодня опубликовал один из сайтов по торговле и сдаче недвижимости. Более того, сайт разработал специальную утилиту, с помощью которой можно легко высчитать не только стоимость собственного жилья, но и все происходящие перемены в цене, таким образом точно зная, когда цена за квартиру превысит один миллион фунтов.

В Великобритании на данный момент более 760 тысяч квартир могут похвастаться такой высокой стоимостью, причем 430 тысяч из них – лондонские апартаменты. Самый дорогой район Лондона – Вестминстер, в нем 50% квартир стоят дороже миллиона.
Общество
Добавил: tidings Сегодня, 08:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Двух одинаковых дерущихся кошек превратили в
Новую криптовалюту название именем Ольги Бузовой
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Просмотреть все новости