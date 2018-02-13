Сотни тысяч британцев проснулись миллионерами

Почти 500 тысяч лондонцев в один миг проснулись миллионерами, причиной чему послужило их право собственности на свое жилье. Оказалось, что их квартиры и особняки превышают стоимостью миллион фунтов стерлингов.Информацию об этом сегодня опубликовал один из сайтов по торговле и сдаче недвижимости. Более того, сайт разработал специальную утилиту, с помощью которой можно легко высчитать не только стоимость собственного жилья, но и все происходящие перемены в цене, таким образом точно зная, когда цена за квартиру превысит один миллион фунтов.В Великобритании на данный момент более 760 тысяч квартир могут похвастаться такой высокой стоимостью, причем 430 тысяч из них – лондонские апартаменты. Самый дорогой район Лондона – Вестминстер, в нем 50% квартир стоят дороже миллиона.