Евгений Плющенко поздравил российских фигуристов с серебром

Спортсмен прекрасно знает, какое волнение испытывают участники игр перед выступлением, а также насколько это тяжелый период. Евгений Плющенко показал фанатам фото команды и отметил, что в данном случае их награды дороже золотых аналогов. Он хотел этим подчеркнуть сложное отношение к отечественным олимпийцам со стороны представителей других стран.Однако некоторые подписчики немного покритиковали кумира, так как считают, что его слова могут убить веру в свои силы. Они пожелали спортсменам больше стараться для достижения результата и получить первые места.