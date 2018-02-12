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Евгений Плющенко поздравил российских фигуристов с серебром

СМИ сообщили о победе российских фигуристов в Пхенчхане, занявших второе место на ОИ. Евгений Плющенко поздравил коллег с серебром, опубликовав пост в Instagram.

Спортсмен прекрасно знает, какое волнение испытывают участники игр перед выступлением, а также насколько это тяжелый период. Евгений Плющенко показал фанатам фото команды и отметил, что в данном случае их награды дороже золотых аналогов. Он хотел этим подчеркнуть сложное отношение к отечественным олимпийцам со стороны представителей других стран.

Евгений Плющенко поздравил российских фигуристов с серебром


Однако некоторые подписчики немного покритиковали кумира, так как считают, что его слова могут убить веру в свои силы. Они пожелали спортсменам больше стараться для достижения результата и получить первые места.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:25
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