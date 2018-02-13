Сторонники Саакашвили отправились к администрации Порошенко

В Украине продолжаются митинги оппозиции, противники действующего президента Петра Порошенко собираются возле здания, в котором расположена администрация главы государства. Об этом сообщил на странице своего профиля в соцсети Facebook Давид Сакварелидзе.Известно, что Сакварелидзе всячески поддерживает экс-президента Грузии и украинского экс-губернатора Михаила Саакашвили, который после увольнения с должности и лишения гражданства занял позицию резкой критики в адрес действующей власти.Сам же Саакашвили сейчас, по сведениям его соратников, находится в столице Польши, куда был выслан из Украины в принудительном порядке сегодня днем.