Meizu E3 наделят чипом MediaTek Helio P38

Смартфон разработали на основе ранее демонстрированных прототипов m851m/m851q, которые отличаются диагональю дисплея. Его выпустят в цветовых версиях Dark Blue, Obsidian Black, Champagne Gold. Meizu E3 оснащается 5,9/6,1-дюймовыми дисплеями. Данные экраны получат Full HD + разрешение. Они смогут воспроизводить ролики в 4К. Meizu E3 в рамках европейского рынка будут поставлять с 4/6 ГБ ОП. Во всех версиях можно выбрать между 32/64/128 ГБ ПЗУ. Для тех, кто любит полную автономность, недостатком станет наличие одного гнезда, предназначенного для сим-карты.Смартфон в РФ появится только к середине этого года. Согласно предварительной информации, стоимость его будет составлять от 26 000 российских рублей в самой бюджетной вариации. Пользователи до премьеры смогут в интернет-магазинах на Meizu E3 оформить предварительный заказ.