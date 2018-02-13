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Кашпировский потребовал у Первого канала полмиллиона рублей за коллаж с котом

Кашпировский потребовал у Первого телеканала полмиллиона рублей за коллаж с котом.

Кашпировский потребовал у Первого канала полмиллиона рублей за коллаж с котом


Известный еще с времен Советского Союза экстрасенс Анатолий Кашпировский намерен судиться с руководством Первого канала. Анатолий считает, что телеканал нанес ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.

Инцидент, возмутивший экстрасенса произошел на одном из выпусков «Вечернего Урганта», в студии наложили на портрет Анатолия фото-мем кота, так называемого «экстрасенса из Благовещенска». Оскорбленные чувства и реноме Анатолий оценил в полмиллиона рублей.

Как ни странно, но жалобу на шутку с портретами человека и кота администрация телеканала получила и от правовладельцев фотографии пушистого животного. Их претензии состоят в приписывании их питомцу не присущих ему свойств. Таким образом хозяева кота, видимо, защищают покой домашнего животного.

Впервые Анатолий Кашпировский появился на TV в годы поздней перестройки, в 1989 году, тогда на советских экранах появилась его программа с якобы целительным эффектом, передающимся через телеэфир.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 09:50
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