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Apple, LG и Valve инвестировали средства в производителя экранов microLED

Руководством компании Apple в создание современных эффективных экранов OLED для очков VR были инвестированы средства.

Apple, LG и Valve инвестировали средства в производителя экранов microLED


Американский производитель экранов OLED получил финансирование от электронных ведущих компаний. Компания Apple выступила соинвестором компании eMagin, которая делает OLED-дисплеи непосредственно для современных VR-очков. На сегодняшний день eMagin финансируется мировыми компаниями Valve, Immerex, LG, Apple. В данном случае общая сумма инвестиций достигла 10,6 миллиона долларов. Руководство компании собирается делать экраны для цифровых фотоаппаратов, VR-очков, а также прочей потребительской электроники. Представителями компании отмечается, что её экраны обладают высоким качеством. Они устраняют всяческие помехи в изображении.

Интересным является тот факт, что это является первыми шагами eMagin непосредственно в производстве дисплеев, предназначенных для потребительской электроники.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20
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