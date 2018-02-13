Apple, LG и Valve инвестировали средства в производителя экранов microLED

Американский производитель экранов OLED получил финансирование от электронных ведущих компаний. Компания Apple выступила соинвестором компании eMagin, которая делает OLED-дисплеи непосредственно для современных VR-очков. На сегодняшний день eMagin финансируется мировыми компаниями Valve, Immerex, LG, Apple. В данном случае общая сумма инвестиций достигла 10,6 миллиона долларов. Руководство компании собирается делать экраны для цифровых фотоаппаратов, VR-очков, а также прочей потребительской электроники. Представителями компании отмечается, что её экраны обладают высоким качеством. Они устраняют всяческие помехи в изображении.Интересным является тот факт, что это является первыми шагами eMagin непосредственно в производстве дисплеев, предназначенных для потребительской электроники.