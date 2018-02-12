Астрономы обнаружили редкий транзитный "горячий юпитер"
Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету класса «горячий юпитер», совершающая почти пасущий транзит вокруг своей родной звезды. Недавно обнаруженный чужой мир, обозначенный WASP-174b, похож по размеру и массе на Юпитер, однако намного более горячий.
Пасущий транзит означает, что планета только частично проходит диск родительской звезды. Такие планеты важны для исследователей, поскольку они дают прекрасную возможность найти дополнительные тела, вращающиеся вокруг звезд-хозяев. Это связано с тем, что другие, но необнаруженные объекты будут нарушать орбиту пасущей планеты и могут потенциально вызвать периодические изменения параметра транзитного удара, что приведет к вариациям продолжительности транзита. Однако, хотя астрономы идентифицировали сотни экзопланет, на сегодняшний день обнаружена только горстка внесолнечных миров.
Недавно группа исследователей во главе с храмом Лорны из Университета Кила, США, нашла новый пример пасущей экзопланеты в рамках транзитного исследования WASP-South. Астрономы идентифицировали транзитный сигнал на кривой блеска звезды WASP-174 по спектроскопическим данным, собранным телескопом WASP-South в Южноафриканской астрономической обсерватории (SAAO).
Астрономы отметили, что из-за пасущегося транзита WASP-174b радиус планеты трудно измерить. Они предполагают, что значение этого параметра составляет от 0,7 до 1,7 радиуса Юпитера. Исследователи добавили, что масса WASP-174b также неясна, учитывая, что родительская звезда горячая (6400 °C) и быстро вращается (период вращения меньше 4,4 дня), что ограничивает точность измерений радиальной скорости. Им удалось подсчитать, что масса планеты должна быть не более 1,3 массы Юпитера.
Исследование показало, что WASP-174b вращается вокруг своей звезды каждые 4,23 дня на расстоянии около 0,0555 световых лет, а температура планеты составляет 1470 °C.
Родительская звезда WASP-174 представляет собой звезду спектрального типа F6V возрастом 1,65 миллиарда лет. Она примерно на 30% больше и массивнее Солнца. Она имеет величину V-диапазона 11,9, что, по мнению ученых, делает WASP-174 самой слабой системой с «горячим юпитером».
Пасущий транзит означает, что планета только частично проходит диск родительской звезды. Такие планеты важны для исследователей, поскольку они дают прекрасную возможность найти дополнительные тела, вращающиеся вокруг звезд-хозяев. Это связано с тем, что другие, но необнаруженные объекты будут нарушать орбиту пасущей планеты и могут потенциально вызвать периодические изменения параметра транзитного удара, что приведет к вариациям продолжительности транзита. Однако, хотя астрономы идентифицировали сотни экзопланет, на сегодняшний день обнаружена только горстка внесолнечных миров.
Недавно группа исследователей во главе с храмом Лорны из Университета Кила, США, нашла новый пример пасущей экзопланеты в рамках транзитного исследования WASP-South. Астрономы идентифицировали транзитный сигнал на кривой блеска звезды WASP-174 по спектроскопическим данным, собранным телескопом WASP-South в Южноафриканской астрономической обсерватории (SAAO).
Астрономы отметили, что из-за пасущегося транзита WASP-174b радиус планеты трудно измерить. Они предполагают, что значение этого параметра составляет от 0,7 до 1,7 радиуса Юпитера. Исследователи добавили, что масса WASP-174b также неясна, учитывая, что родительская звезда горячая (6400 °C) и быстро вращается (период вращения меньше 4,4 дня), что ограничивает точность измерений радиальной скорости. Им удалось подсчитать, что масса планеты должна быть не более 1,3 массы Юпитера.
Исследование показало, что WASP-174b вращается вокруг своей звезды каждые 4,23 дня на расстоянии около 0,0555 световых лет, а температура планеты составляет 1470 °C.
Родительская звезда WASP-174 представляет собой звезду спектрального типа F6V возрастом 1,65 миллиарда лет. Она примерно на 30% больше и массивнее Солнца. Она имеет величину V-диапазона 11,9, что, по мнению ученых, делает WASP-174 самой слабой системой с «горячим юпитером».