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Беспилотный грузовик Embark успешно проехал между побережьями США

Новые возможности своей технологии продемонстрировала компания Embark, сообщает TechCrunch. Компания работает в области автономного вождения беспилотных грузовиков.

Как информирует источник, новая модель беспилотного грузовика проехала 3862 км, маршрут проходил по всей территории США, между побережьями от Лос-Анджелеса (Калифорния) до конечной точки - Джэксонвилл (Флорида).
Беспилотный грузовик Embark успешно проехал между побережьями США


На весь путь грузовик Embark потратил пять дней. Для страховки, за руль автомобиля посадили водителя, по этой причине в пути приходилось останавливаться, для отдыха. Как заявили в компании, после полного завершения технологии разработки и ее учет в регулирующих органах, на подобную поездку уйдет примерно 2 дня. Embark поясняет цель создания модели беспилотного грузовика, которая не подразумевает полную замену на транспортных средствах водителей.

Расчет компании на частичное сокращение новой технологией, водителей, в условиях дальних поездок. Это может устранить необходимость привлечения целого состава команды водителей, а так же поможет частично компенсировать существующую нехватку специалистов высокого класса.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:50
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