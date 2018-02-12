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Обнажённый Панин показал новое фото

Алексей Панин постоянно будоражит умы общественности своими взглядами на интимные отношения. В этот раз поводом для дискуссий стало фото актера касательно свингерства и нудизма.

Обнажённый Панин показал новое фото


На снимке запечатлено как Алексей и его партнерша, которая отвернулась от камеры, в море обнимают друг друга. Оба партнера полностью обнажённые. Под публикацией артист написал, что идеальный мужчина должен быть извращенцем с хорошим чувством юмора. Многие принялись обсуждать поведение актёра.

Но внимание фанатов привлёк не только пост. Поводом для дискуссии оказались слова Панина касательно идентификации Крыма как части России. Некоторые фолловеры поддержали артиста, но нашлись и те, кто призвал Алексея изучить историю более подробно. Стоит отметить, что последние публикации актёра в соцсети отмечаются с его радикальностью. Фото артиста в течение семи часов сумело собрать свыше 1,5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 200 комментариев от пользователей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:25
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