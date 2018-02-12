Правительственная армия и русские добровольцы занялись ликвидацией террористов, виновных в гибели летчика Филипова

На территории САР до сих пор действуют мелкие группы террористов. Именно с ними сражаются правительственная армия Сирии, российские ВКС и члены группы «Вагнера», которую часто называют частной военной компанией. В ее составе воюют добровольцы из РФ. Они занимаются разведкой перед наступательными операциями и зачисткой оставшихся экстремистов.Армия Сирии на данный момент проводит освободительные операции в Идлибе, а также у берегов реки Оронт в Хаме. Оба участка - главные точки соприкосновения экстремистов и САА. Активность правительственных сил и добровольцев близ Идлиба источники связывают с «местью» за российский штурмовик.Российский Су-25 был сбит 3 февраля 2018 года. По основной версии, из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилоту, майору Роману Филипову, удалось катапультироваться и приземлиться рядом с населенным пунктом, где летчик попал в окружение террористов. Военнослужащий вел бой с боевиками, а когда противник был совсем близко, подорвал себя ручной гранатой. Посмертно Филипову присвоили звание Героя России.