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Правительственная армия и русские добровольцы занялись ликвидацией террористов, виновных в гибели летчика Филипова

Армия Сирии при поддержке «ЧВК Вагнер» инициировала спецоперацию по обнаружению и ликвидации боевиков, участвовавших или каким-то иным образом причастных к атаке на российский штурмовик Су-25 в Идлибе, сообщает km.ru со ссылкой на арабские и военные источники.

На территории САР до сих пор действуют мелкие группы террористов. Именно с ними сражаются правительственная армия Сирии, российские ВКС и члены группы «Вагнера», которую часто называют частной военной компанией. В ее составе воюют добровольцы из РФ. Они занимаются разведкой перед наступательными операциями и зачисткой оставшихся экстремистов.
Правительственная армия и русские добровольцы занялись ликвидацией террористов, виновных в гибели летчика Филипова

Армия Сирии на данный момент проводит освободительные операции в Идлибе, а также у берегов реки Оронт в Хаме. Оба участка - главные точки соприкосновения экстремистов и САА. Активность правительственных сил и добровольцев близ Идлиба источники связывают с «местью» за российский штурмовик.

Российский Су-25 был сбит 3 февраля 2018 года. По основной версии, из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилоту, майору Роману Филипову, удалось катапультироваться и приземлиться рядом с населенным пунктом, где летчик попал в окружение террористов. Военнослужащий вел бой с боевиками, а когда противник был совсем близко, подорвал себя ручной гранатой. Посмертно Филипову присвоили звание Героя России.
Политика
Добавил: Роман Вчера, 18:52
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