Флагманская версия смартфона Sony Xperia XZ2 засветилась в бенчмарке

Новинка была представлена с кодовым названием H8116. Из обнародованных данных следует, что устройство наделили OLED-дисплеем с разрешением 4К, соотношением сторон 18:9. Модель имеет топовый чипсет типа Snapdragon 845, память на 64 либо 128 Гб, аккумулятор на 3 420 мАч, камеры на 12 Мп и 18 Мп. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0. Подробные характеристики появятся в интернете ближе к официальному дебюту новой версии.Согласно ожиданиям, устройство представят во время выставки в Барселоне. В интернете на рендере раньше засветилась флагманская версия Xiaomi Mi7. Китайская сеть микроблогов Weibo представила изображения гаджета, отображающие видение инсайдеров непосредственно на внешний вид модели.