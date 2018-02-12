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Флагманская версия смартфона Sony Xperia XZ2 засветилась в бенчмарке

Смартфон версии Sony Xperia XZ2 Pro, который готовится к премьере, показался в сети. При этом результаты тестирования устройства на площадке BenchMark опубликовали накануне в открытом доступе в интернете.

Флагманская версия смартфона Sony Xperia XZ2 засветилась в бенчмарке


Новинка была представлена с кодовым названием H8116. Из обнародованных данных следует, что устройство наделили OLED-дисплеем с разрешением 4К, соотношением сторон 18:9. Модель имеет топовый чипсет типа Snapdragon 845, память на 64 либо 128 Гб, аккумулятор на 3 420 мАч, камеры на 12 Мп и 18 Мп. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0. Подробные характеристики появятся в интернете ближе к официальному дебюту новой версии.

Согласно ожиданиям, устройство представят во время выставки в Барселоне. В интернете на рендере раньше засветилась флагманская версия Xiaomi Mi7. Китайская сеть микроблогов Weibo представила изображения гаджета, отображающие видение инсайдеров непосредственно на внешний вид модели.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 20:45
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