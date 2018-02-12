АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Братья наши серые: Крысы своим устройством мозга напоминают людей и являются последователями богини Карни Мата
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Юлия Снигирь опубликовала школьное фото

Поклонники Юлии Снигирь обсуждают её чрезмерную худобу. Фанаты утверждают, что артистка похожа на тинейджера. Недавно же актриса обнародовала в соцсети свое школьные снимки — разница действительно на лицо.

Юлия Снигирь опубликовала школьное фото

Фанаты Снигирь очень обеспокоены её внешним видом. После рождения сына Федора артистка очень похудела и не спешит набирать вес. Скорей всего, актрису её внешность устраивает, так как она может похвастаться модельной фигурой и точеными скулами. Фанаты часто говорят, что Юлия похожа на девочку-подростка, а не на молодую маму.

Юлия Снигирь опубликовала школьное фото

Недавно кинозвезда решила продемонстрировать поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте. В своём Instagram актриса обнародовала снимок с одноклассниками, а также призывала фолловеров найти её на фото. Внимательные фанаты сразу определили, кто из изображённых девочек в белых прозрачных фартуках — Юлия. По их мнению, пухлые щёки очень шли актрисе. Фото за семь часов собрало более 3 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Джонни Холлидея собирается оспорить
Сторонники Саакашвили отправились к администрации
Житель Красноярского края в день рождения сына
Skoda Octavia получила цифровую приборную панель
Электромобиль Rimac оснастят автопилотом
Ученые: Молоко может стать причиной воспаления
В Сети появился тизер смартфона Xiaomi Redmi Note
В США умер от болезни 89-летний певец Вик Дамон
Ученые опубликовали новое руководство по поиску
Ученые научили смартфон отличать ладонь ребенка и
Оплатить проезд омские жители смогут при помощи
Геофизики выявили скрытые особенности мегаразлома
На карнавале в Рио-де-Жанейро стала популярна
Ученые прогнозируют снижение активности Солнца в
Росатом запускает компанию по серийному
Детройтский автосалон может покинуть автоконцерн
В России обрушились цены на Samsung Galaxy S7
Исследователи ингибируют метастазы рака с помощью
Ученые: Употребление петрушки и грибов может
Настасья Самбурская подражает Виктории Бэкхем
Поклонник разочарованы однообразными нарядами
СК возбудило уголовное дело против медцентра, в
Ученые разработали портативный детектор наркотиков
В Австрии произошло столкновение двух
Папарацци сфотографировали певицу Холзи без белья
Геннадий Хазанов не смог познакомиться с отцом
В Лондонском музее выставлены обломки древнего НЛО
Физики определили массу самой большой частицы во
NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Роспотребнадзор предупреждает россиян об эпидемии
Просмотреть все новости