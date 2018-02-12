Юлия Снигирь опубликовала школьное фото

Фанаты Снигирь очень обеспокоены её внешним видом. После рождения сына Федора артистка очень похудела и не спешит набирать вес. Скорей всего, актрису её внешность устраивает, так как она может похвастаться модельной фигурой и точеными скулами. Фанаты часто говорят, что Юлия похожа на девочку-подростка, а не на молодую маму.Недавно кинозвезда решила продемонстрировать поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте. В своём Instagram актриса обнародовала снимок с одноклассниками, а также призывала фолловеров найти её на фото. Внимательные фанаты сразу определили, кто из изображённых девочек в белых прозрачных фартуках — Юлия. По их мнению, пухлые щёки очень шли актрисе. Фото за семь часов собрало более 3 тысяч лайков.